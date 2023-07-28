Общество 28 июля 2023, 17:15 Эксперт по безопасности Ковалев посоветовал не пользоваться телефоном во время грозы

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Этим летом на Россию обрушилось много дождей и гроз, поэтому жителям напомнили, каких действий нужно избегать во время бушующей стихии. Об этом рассказал Life специалист по безопасности жизнедеятельности, заместитель декана факультета безопасности Государственного университета просвещения Денис Ковалев.

Он напомнил, что не стоит прятаться от непогоды в переходах и полуподвальных помещениях из-за риска затопления. Также не рекомендуют разговаривать по мобильным телефонам, ездить на личном транспорте и стоять вблизи билбордов и других шатких конструкций.

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