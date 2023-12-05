05 декабря 2023, 16:35
Эксперт по безопасности Ковалев: не стоит одновременно включать более трех гирлянд
Одновременное включение более трех новогодних гирлянд в доме может вызвать короткое замыкание. Об этом сообщил доцент кафедры безопасности жизнедеятельности ГУП Денис Ковалев в беседе с Life.
По словам эксперта, предпочтение стоит отдавать менее мощным гирляндам, они создают меньшую нагрузку и сокращают риск возгорания. Перед покупкой новогоднего атрибута следует проверить состояние электропроводки, в том числе изоляцию и соединение проводов.
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Ковалев посоветовал не оставлять гирлянду включенной при выходе из дома и отходе ко сну.
Новый год
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