Общество 05 декабря 2023, 16:35 Эксперт по безопасности Ковалев: не стоит одновременно включать более трех гирлянд

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Одновременное включение более трех новогодних гирлянд в доме может вызвать короткое замыкание. Об этом сообщил доцент кафедры безопасности жизнедеятельности ГУП Денис Ковалев в беседе с Life.

По словам эксперта, предпочтение стоит отдавать менее мощным гирляндам, они создают меньшую нагрузку и сокращают риск возгорания. Перед покупкой новогоднего атрибута следует проверить состояние электропроводки, в том числе изоляцию и соединение проводов.

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Ковалев посоветовал не оставлять гирлянду включенной при выходе из дома и отходе ко сну.