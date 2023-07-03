Общество 03 июля 2023, 15:58 Эксперт по безопасности Коростелев посоветовал отвечать на звонки с незнакомых номеров только со второго раза

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Чтобы обезопасить себя от мошенников, не стоит с первого раза поднимать трубку, когда звонит неизвестный номер. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

По его словам, часто мошенники запускают ботов, которые прозванивают базу абонентов. Если с первого раза они не получают ответа, то обычно номер удаляют.

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Если же человек все же взял трубку, а бот сказал фразу, и звонок оборвался, перезванивать не нужно. Таким образом можно уберечься от мошенников.

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