29 марта 2024, 12:14
Эксперт по безопасности Канаев предложил все электросамокаты оснащать ОСИМ номерами
Директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с радиостанцией Sputnik назвал способ, как можно выявлять на дорогах электросамокатчиков-нарушителей.
По словам эксперта, все электросамовары следует оснастить ОСИМ номерами. Эта мера особенно эффективна, если в населенном пункте имеется много камер видеонаблюдения.
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«Коммерческие фирмы, сдающие электросамокаты в аренду в Москве и Санкт-Петербурге, повесили номера на свою технику. Это эффективный инструмент для выявления нарушителей» — сказал он.
Данные, которые получают компании от водителей электросамоваров, могут передаваться в ГИБДД. Таким образом нарушитель ПДД может быть привлечен к ответственности.
Электросамокаты
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