Общество 29 марта 2024, 12:14 Эксперт по безопасности Канаев предложил все электросамокаты оснащать ОСИМ номерами

Читать 360tv в

Директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с радиостанцией Sputnik назвал способ, как можно выявлять на дорогах электросамокатчиков-нарушителей.

По словам эксперта, все электросамовары следует оснастить ОСИМ номерами. Эта мера особенно эффективна, если в населенном пункте имеется много камер видеонаблюдения.

Реклама

«Коммерческие фирмы, сдающие электросамокаты в аренду в Москве и Санкт-Петербурге, повесили номера на свою технику. Это эффективный инструмент для выявления нарушителей» — сказал он.

Данные, которые получают компании от водителей электросамоваров, могут передаваться в ГИБДД. Таким образом нарушитель ПДД может быть привлечен к ответственности.