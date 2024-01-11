11 января 2024, 17:18
Эксперт по безопасности Храпунова заявила, что среди мошенников стало очень много псевдомастеров по ремонту техники
Многие думают, что для того, чтобы не попасться на удочку мошенников, достаточно просто не поднимать трубку, но некоторые преступники промышляют и оффлайн. Об этом «Ридусу» рассказала куратор проекта «Мошеловка» Алла Храпунова.
По ее словам, одним из самых популярных способов обмана населения сейчас можно назвать объявления о ремонте бытовой техники. Некоторые действительно чинят приборы, но по цене в несколько раз выше рыночной. Другие — ломают технику окончательно.
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«Это просто бич сейчас, очень много обманов. Мы всегда говорим, что сегодня единственная возможность найти хорошего мастера — это только сарафанное радио», — подчеркнула эксперт.
Мошенничество
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