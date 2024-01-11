Общество 11 января 2024, 17:18 Эксперт по безопасности Храпунова заявила, что среди мошенников стало очень много псевдомастеров по ремонту техники

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Многие думают, что для того, чтобы не попасться на удочку мошенников, достаточно просто не поднимать трубку, но некоторые преступники промышляют и оффлайн. Об этом «Ридусу» рассказала куратор проекта «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, одним из самых популярных способов обмана населения сейчас можно назвать объявления о ремонте бытовой техники. Некоторые действительно чинят приборы, но по цене в несколько раз выше рыночной. Другие — ломают технику окончательно.

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«Это просто бич сейчас, очень много обманов. Мы всегда говорим, что сегодня единственная возможность найти хорошего мастера — это только сарафанное радио», — подчеркнула эксперт.

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