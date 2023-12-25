Общество 25 декабря 2023, 10:34 Эксперт по безопасности Храпунова рассказал, что мошенники придумали новые схемы обмана с QR-кодами

Читать 360tv в

Мошенники не сидят без дела и совершенствуют свои схемы обмана, в частности, добрались и до QR-кодов. Об этом радиостанции Sputnik рассказала куратор платформы ОНФ «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, преступники могут разместить QR-код, где угодно. Например, нанести собственный узор на самокат. И клиент перейдет по ссылке и переведет деньги преступникам. Также они делают рассылки от имени известных компаний. Чаще всего пользователи переходят на фишинговый сайт, ворующий данные, или на подставную станицу оплаты.

Реклама

«Прежде чем заполнять платежную форму, нужно внимательно посмотреть, что в ней указано. Если это форма легитимного платежного агрегатора, там обязательно будут какие-то реквизиты, опознавательные знаки законного участника рынка», — посоветовала эксперт.

Авторы: