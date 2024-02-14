Общество 14 февраля 2024, 13:19 Эксперт по безопасности Фомин: приложение для распознавания вызовов сократит число звонков от мошенников

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Установка специального приложения для распознавания входящих вызовов поможет сократить число звонков от мошенников. Об этом сообщил эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин агентству «Прайм».

По его словам, не стоит брать трубку, если номер отметился как спам или вредоносный. Не нужно перезванивать на номера такого рода и проявлять любопытство, иначе их никогда не удалят из базы данных, сообщило Utro.ru.

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Также при подозрительных звонках можно сказать собеседнику, что разговор записывается. Такие меры обезопасят от уловок мошенников, подчеркнул Фомин.