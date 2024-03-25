Общество 25 марта 2024, 15:54 Эксперт по безопасности Фефелов заявил, что любая охрана должна досконально знать свой объект

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Представитель группы компаний безопасности «Витязь», эксперт комплексной безопасности Петр Фефелов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что охранники должны досконально знать характеристики здания, в котором они работают. Речь идет в том числе о входах и выходах и о тревожных кнопках.

«Однозначно надо проводить тренировки, как управлять людьми в подобных ситуациях. Человеческий фактор никто не отменял — все боятся за свою жизнь, неважно, кто это: сотрудник охраны или простой гражданский человек», — добавил Фефелов.

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На такие должности важно отбирать стрессоустойчивых людей, которые не растеряются, несмотря на ситуацию.