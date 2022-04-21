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    21 апреля 2022, 21:10

    Эксперт по безопасности Фефелов рассказал, как защитить квартиру от мошенников

    Дарья Морозова

    Эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов рассказал о способах защиты квартиры от проникновения посторонних. Об этом сообщила НСН.

    Фефелов отметил, что нужно установить дверь с двумя замками, а также решетки на окна. Не помешает и охранная система в квартире. Неплохо, если защита есть в подъезде.

    «Если подъезд оборудован дверью с кодовым замком и стоит камера, то это является для грабителей препятствием», — отметил эксперт.