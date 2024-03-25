Общество 25 марта 2024, 13:39 Эксперт по безопасности Аничкин напомнил, что при вооруженном нападении главное — не поддаться панике

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Самое первое правило, которое поможет выжить при вооруженном нападении, — это обуздать панику. Об этом «Ридусу» рассказал президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Михаил Аничкин.

По его словам, сохранить спокойствие и хладнокровие в критической ситуации оказывается самым сложным, однако именно этот навык поможет спастись. Второе, что нужно помнить, при звуках выстрелов и взрывах стоит лечь на пол. Пули, как и осколки, летят вверх. Наконец, также следует спрятаться. Если нашлось подходящее место, нужно забаррикадироваться. Однако помещение перестанет быть безопасным в случае пожара.

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«Сколько бы ни писали инструкций, как в такой ситуации действовать человеку, все по большей части зависит от того, насколько слаженно работает команда места массового посещения людей. Она должна быть хорошо обучена и натренирована именно на такие случаи», — подчеркнул эксперт.

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