Эксперт по акустике рассказал, как избежать опасного влияния шума

Эксперт по акустике помещений, кандидат технических наук Александр Боганик рассказал, что больше всего опасного шума в мегаполисах исходит от транспортных средств. О том, как избежать его негативных последствий на организм, написал «ФедералПресс».

Во-первых, Боганик посоветовал чаще гулять на свежем воздухе, при этом избегая шумных улиц и проспектов.

«Прогулки на свежем воздухе хорошо влияют на организм. Только ходить по оживленным проспектам — вовсе не на пользу. Лучше избегать шумных улиц, чтобы не причинить вред здоровью», — объяснил эксперт.

Для того, что снизить влияние шума на организм, в городах необходимо создавать шумозащитные экраны, перейти в массовом режиме на электромобили и рельсовый транспорт, движущийся на виброизолированных путях, установить высокие линейные заграждения вдоль железнодорожных путей.

Благодаря этим и другим мерам влияние шума на организм заметно снизится, заключил эксперт.