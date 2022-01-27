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    27 января 2022, 13:56

    Эксперт по акустике рассказал, как избежать опасного влияния шума

    Александр Боганик: прогулки на воздухе по бесшумным улицам хорошо влияют на организм

    Оксана Лавнюженко

    Эксперт по акустике помещений, кандидат технических наук Александр Боганик рассказал, что больше всего опасного шума в мегаполисах исходит от транспортных средств. О том, как избежать его негативных последствий на организм, написал «ФедералПресс».

    Эксперт по акустике рассказал, как избежать опасного влияния шума

    Во-первых, Боганик посоветовал чаще гулять на свежем воздухе, при этом избегая шумных улиц и проспектов.

    «Прогулки на свежем воздухе хорошо влияют на организм. Только ходить по оживленным проспектам — вовсе не на пользу. Лучше избегать шумных улиц, чтобы не причинить вред здоровью», — объяснил эксперт.

    Для того, что снизить влияние шума на организм, в городах необходимо создавать шумозащитные экраны, перейти в массовом режиме на электромобили и рельсовый транспорт, движущийся на виброизолированных путях, установить высокие линейные заграждения вдоль железнодорожных путей.

    Благодаря этим и другим мерам влияние шума на организм заметно снизится, заключил эксперт.