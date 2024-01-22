Общество 22 января 2024, 11:11 Эксперт платформы «Мошеловка» Храпунова рассказала о новой схеме мошенников после появления купюр нового образца

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Куратор и эксперт платформы Общероссийского Народного фронта «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала о появлении в России новой схемы мошенничества после выпуска Центробанком купюр нового образца.

Аферисты предлагают жертве проверить подлинность банкнот, установив на телефон якобы официальное приложение Банка России. После скачивания такого ПО человек рискует отдать в пользование злоумышленников личные данные.

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«Фейковое приложение похоже на официальное приложение Банка России, но когда человек его устанавливает, мошенники получают доступ к его данным, происходит компрометация всего, что в гаджете есть», — добавила Храпунова.