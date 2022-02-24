Эксперт перечислила бьюти-процедуры, которые небезопасны для здоровья

Руководитель сети маникюрных салонов в городе Абакан Анастасия Соболева рассказала, какие бьюти-процедуры давно вышли из моды, а какие стали опасными для здоровья. Об этом написало ИА Nation News.

Среди антитрендов 2022 года эксперт назвала пышные «утиные» губы, которые несмотря на прежнюю популярность стали совсем неуместны.

«Перед тем, как записываться на процедуру, предполагающую коррекцию губ, следует внимательно посмотреть в зеркало и оценить пропорции лица. Если вам не нравится натуральная форма и объем губ, попросите косметолога лишь слегка подкорректировать их, чтобы не получился нежелательный эффект. Также не стоит забывать о косметических средствах, которые помогут если не решить, то замаскировать проблему: помады и карандаши для губ, которые в паре дают замечательный объем, а также блесках и бальзамах, способных визуально увеличивать губы», — сообщила Соболева.

Также эксперт посоветовала отказаться от процедур по типу ботокса для волос, ламинирования, кератинового выпрямления, поскольку по истечении двух-трех месяцев локоны вновь приобретут прежний внешний вид, либо станут выглядеть еще хуже. Лучше, по ее словам, просто подобрать правильный уход.

Вредным для здоровья, по словам Соболевой, можно назвать загар в солярии. Из-за частого посещения многие женщины наносят большой урон своей коже. Добиться эффекта «бронзовой кожи» гораздо проще и полезнее с помощью хорошего автозагара, заключила она.