Эксперт перечислил самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире

Использование масляных конвекторов, слишком мощных обогревателей и тем более открытого огня может привести к коротким замыканиям и воспламенениям в доме. Об этом в беседе с «РИА Недвижимость» напомнил эксперт сети строительных гипермаркетов OBI Вадим Возный.

Эксперт отметил, что особенно опасный сезон наступает, когда осень уже пришла, а отопление еще не включили. В домах старой постройки вообще нельзя использовать обогреватели, мощность которых превышает один киловатт — просто не выдержит проводка. Даже маломощные устройства в таких домах нужно использовать аккуратно. Может сгореть провод, а это чревато опасностью пожара.

Розетки для конвекторных обогревателей должны быть заземленными, это поможет сделать профессиональный электрик. Масляный конвектор может опрокинуться, разольется масло, которое может загореться.

Но самая большая опасность возникает, если люди обогреваются открытым огнем. Это страшно и в случае, если горят газовые колонки — пламя может погаснуть, и в случае использования печи, так как есть риск отравления угарным газом. К таким способом обогрева в современном мире лучше не прибегать вообще.

Есть версия, что именно обогрев газом привел к мощному взрыву в Ногинске. Огонь мог погаснуть, и при щелчке выключателя газ мог воспламениться. Во взрыве погибли семеро жителей, есть пострадавшие, среди жертв — дети.