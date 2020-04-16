Эксперт перечислил отрасли экономики РФ, которые преуспели во время кризиса
Председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов рассказал, какие отрасли отечественной экономики сегодня чувствуют себя уверенно, несмотря на нестабильную ситуацию в мире из-за пандемии коронавируса. Специалиста процитировало РИА ФАН.
По словам Панова, преуспели те предприниматели, которые занимались экспортом и реализовывали свою продукцию за валюту.
«Таких отраслей достаточно много, потому что на экспорт поставлялось достаточно много продукции — это и сырье, и высокотехнологичная продукция. Одновременно с этим можно говорить о предприятиях, которые занимались доставкой», — обратил внимание эксперт.
Он напомнил о серьезных мерах поддержки малого и среднего бизнеса со стороны федерального правительства. Со сводом этих мер каждый предприниматель может ознакомиться на сайте Совфеда.