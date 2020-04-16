Эксперт перечислил отрасли экономики РФ, которые преуспели во время кризиса

По словам Панова, преуспели те предприниматели, которые занимались экспортом и реализовывали свою продукцию за валюту.

«Таких отраслей достаточно много, потому что на экспорт поставлялось достаточно много продукции — это и сырье, и высокотехнологичная продукция. Одновременно с этим можно говорить о предприятиях, которые занимались доставкой», — обратил внимание эксперт.

Он напомнил о серьезных мерах поддержки малого и среднего бизнеса со стороны федерального правительства. Со сводом этих мер каждый предприниматель может ознакомиться на сайте Совфеда.