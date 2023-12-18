18 декабря 2023, 12:09
Эксперт педагогического центра Довгалюк: чтобы работа перестала казаться каторгой, нужно перестроить мышление
Мысль о предстоящей после праздников работе вызывает тревогу у многих россиян. Чтобы трудовая деятельность перестала казаться каторгой, нужно перестроить мышление, сообщил «Москве 24» эксперт Городского психолого-педагогического центра Дмитрий Довгалюк.
По его словам, таким людям стоит вспомнить о том, какие впереди интересные карьерные задачи их ждут. Так, нужно искать любые позитивные моменты, благодаря которым хотелось бы вернуться на работу после новогодних праздников.
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Отвлечься от негативных мыслей и переключиться помогут активный отдых, новое хобби, путешествия или спокойное времяпрепровождение на даче, отметил Довгалюк.
Новый год
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