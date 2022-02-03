Эксперт Павел Шапкин предложил способ борьбы с суррогатным алкоголем

Для того, чтобы победить производство суррогатного алкоголя, нужно снизить стоимость лицензии на спиртное. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Он пояснил, что в России производство алкоголя сконцентрировано в руках крупных компаний, поскольку лицензия стоит очень дорого — порядка 10 миллионов рублей. В Европе и США этот порог входа на рынок гораздо ниже, отметил Шапкин.

«Там есть небольшие винокурни, вискокурни, которые производят качественные крафтовые напитки, при этом их продают ограниченным тиражом. У нас это удел очень крупных холдингов, я считаю, что нужно легализовать этот сектор за счет понижения порога входа на рынок. Нужно стоимость лицензии резко снизить. Гипертрофированное регулирование приводит к тому, что в результате получается производство суррогатных напитков, люди лишены возможности легально войти в рынок и платить налоги», — заключил эксперт.