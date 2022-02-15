Эксперт Пащенко предупредил об активизации мошенников в связи с ростом спроса на туристические путевки

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко предупредил об активизации мошенников в связи с увеличением спроса на туристические путевки. Он рассказал россиянам, как не потерять деньги при покупке билета или тура. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, мошенники могут на условиях якобы раннего бронирования предлагать путешественникам фиктивные туры и авиабилеты. В связи с этим он советует совершать любые покупки в интернете с максимальной осторожностью.

«Надо быть крайне осторожными, приобретая туры в интернете, потому что мошенники пошли по пути, когда они создают целые сети фиктивных виртуальных турагентств с отзывами, колл-центрами, которые находятся за пределами РФ. Они предлагают вам горящие туры, туры по акциям раннего бронирования или дорогостоящие билеты бизнес-класса на самолеты или на поезда дальнего следования за треть цены, объясняя это тем, что это специальное предложение только для этой компании, поэтому это так выгодно», — сообщил эксперт.

Он также посоветовал проверять легальность туроператора, который предлагает туристическую поездку.