Эксперт Пащенко посоветовал скачивать расширения для браузера из официальных источников | 360°

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Эксперт Пащенко посоветовал скачивать расширения для браузера из официальных источников

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Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко в беседе с радиостанцией Sputnik заявил, что расширения для браузеров бывают двух типов. Для тех, кто хочет разнообразить функции браузера, необходимо скачивать их из официальных источников.

«Не надо верить „секретным“ каналам в мессенджерах, которые якобы рассылают эксклюзивные расширения от суперпроизводителей. Такого не бывает. Надо скачивать приложения только из официальных источников. Обращайте внимание на отзывы людей и на количество скачиваний. Если расширение скачали более 25 тысяч раз, это хорошее расширение. Если скачиваний очень мало, но при этом очень хорошие отзывы, стоит подумать», — сообщил Пащенко.

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Эксперт порекомендовал перед скачиванием обязательно почитать техническое описание расширений и разобраться, для чего они предназначены.

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Пащенко предупредил, что установка неофициальных расширений может привести к утечке личных данных и потере денег.

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