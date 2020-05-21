Эксперт: пандемия коронавируса изменит привычные трудовые отношения

«Переход на плоские системы управления изменит классические взаимоотношения в коллективе, построенные на принципе подчинения „я начальник — ты дурак“», — отметил Герасимов.

Эксперт пояснил, что классические системы управления опираются на максимизацию, которая приносит ущерб эффективности. Плоские системы сокращают негативное психологическое воздействие на сотрудников.

«Кардинально уменьшается давление иерархических систем управления на людей, находящихся внизу управленческой вертикали — вспомним известную картинку с птичками на жердочках. Ввиду отсутствия в цифровой экономике „верхних жердочек“, санитарная обстановка для находящихся „на нижней жердочке“ птичек заметно улучшается», — резюмировал Герасимов.