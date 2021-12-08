Эксперт озвучил риски загрузки биометрических данных через смартфон

Гендиректор агентства бизнес-разведки «Р-Техно» Роман Ромачев рассказал, в чем опасность самостоятельной загрузки биометрических данных через смартфон. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о возможности самостоятельной сдачи данных в Единую биометрическую систему.

По мнению Ромачева, в этом случае вырастает риск кражи данных мошенниками. Он объяснил, что на смартфонах обычно используется большое количество приложений, через которые можно их перехватить. По его словам, такие данные представляют для мошенников интерес.

«Имея на руках биометрию, отпечаток пальца, изображение лица и персональные данные, они могут подделать личность человека. Далее заходить в различные сервисы, представляясь вами, оформлять кредиты, сделки купли-продажи недвижимости, продавать ваши квартиру или машину», — пояснил Ромачев.

Ранее эксперт центра финансовых исследований «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова объяснила, что хранение незакрытых банковских карт может привести к нежелательным последствиям.