Эксперт озвучил правила защиты денег при бесконтактной оплате

Менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова рассказала, что вероятность кражи денег при бесконтактных платежах очень мала, но чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо пользоваться некоторыми правилами. Об этом она сообщила изданию ИА Nation News.

По словам специалиста, одной из опасностей в этой сфере являются гипотетические рабочие прототипы NFC-троянов. Такая система может передавать мошенникам необходимые данные, которые позволят им списать деньги с банковской карты.

«Обезопасить себя от подобных вирусов можно стандартными методами цифровой гигиены: не давать доступа к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения только из официальных источников, использовать по возможности программы защиты (антивирус, антиспам)», — сообщила эксперт.

Она добавила, что для карт с бесконтактной оплатой стоит установить лимит оплаты без пин-кода. Кроме того, стоит отказаться от использования основных дебетовых карт с крупной суммой для оплаты обычных платежей. Также нужно следить за применением пин-кода или биометрии для доступа к мобильному телефону.