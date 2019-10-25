Эксперт оценила предложение тестировать школьников на склонность к наркозависимости

«Представьте, какой стресс может испытать подросток, школьник, если узнает, что он имеет психологическую склонность к наркомании. А этот ребенок, например, занимается спортом, музыкой, изучает языки. Для кого-то это даже может стать провоцирующим фактором… Наши дети достаточно продвинутые, и они могут быстро распознать, что что-то не так», — пояснила эксперт и добавила, что неверное использование данной методики может обострить ситуацию.

Ирина Волынец отметила, что все тестирования обязательно должны проводиться с согласия родителей детей.

«Невозможно без согласия родителей делать все эти манипуляции. Даже работа со школьным психологом проводится на основе письменного согласия со стороны родителей. Это более сложный процесс, чем с точки зрения психологии выяснить, склонен подросток или не склонен», — отметила эксперт.

Ранее член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил проводить тестирования учащихся школ на психологическую склонность к наркозависимости, чтобы предупредить проблему в таких группах риска.