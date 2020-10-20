Эксперт оценил возможность покупать ОСАГО в маркетплейсах

«С одной стороны, продажа полисов ОСАГО через маркетплейсы — это понятный тренд, мы живем в цифровую эпоху, поэтому по-другому вроде бы быть и не может», — заметил Хайцеэр.

Он выразил уверенность, что появление таких инструментов не решит проблему доступности поддельных полисов ОСАГО. По его мнению, могут появится фейковые платформы, на которых будут торговать фальшивыми страховками.