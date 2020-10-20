Эксперт оценил возможность покупать ОСАГО в маркетплейсах
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр прокомментировал сообщение о том, что у автовладельцев появилась возможность купить полис ОСАГО через маркетплейс. Специалиста процитировал «ФедералПресс».
«С одной стороны, продажа полисов ОСАГО через маркетплейсы — это понятный тренд, мы живем в цифровую эпоху, поэтому по-другому вроде бы быть и не может», — заметил Хайцеэр.
Он выразил уверенность, что появление таких инструментов не решит проблему доступности поддельных полисов ОСАГО. По его мнению, могут появится фейковые платформы, на которых будут торговать фальшивыми страховками.