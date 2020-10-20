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    20 октября 2020, 11:10

    Эксперт оценил возможность покупать ОСАГО в маркетплейсах

    Артур Блянихов

    Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр прокомментировал сообщение о том, что у автовладельцев появилась возможность купить полис ОСАГО через маркетплейс. Специалиста процитировал «ФедералПресс».

    «С одной стороны, продажа полисов ОСАГО через маркетплейсы — это понятный тренд, мы живем в цифровую эпоху, поэтому по-другому вроде бы быть и не может», — заметил Хайцеэр.

    Он выразил уверенность, что появление таких инструментов не решит проблему доступности поддельных полисов ОСАГО. По его мнению, могут появится фейковые платформы, на которых будут торговать фальшивыми страховками.