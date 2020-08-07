Эксперт оценил версию с причастностью Украины к задержанию россиян в Белоруссии

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин оценил версию с причастностью спецслужб Украины к задержанию 33 граждан россиян в Белоруссии.

По информации газеты «Комсомольская правда», участников группы Вагнера выманили в Минск для перелета в Стамбул, а далее — в Каракас якобы для охраны объектов «Роснефти».

По мнению Гиркина для украинских спецслужб провести такую операцию практически не представляется возможным, информирует радио «Говорит Москва».

«Я не могу дать ей объективную оценку. Как в анекдоте про блондинку: можно ли встретить в лесу в Подмосковье динозавра? Можно встретить, а можно и не встретить, 50 на 50. В принципе, не исключено. Я не особо высоко оцениваю деятельность спецслужб Украины, что они способны были бы провернуть такую сложную операцию и чрезвычайно эффективную», — поделился мнением эксперт.

СМИ сообщили, что бывших членов ЧВК «Вагнер» искал экс-участник боевых действий в Донбассе Артем Миляев. Ему нужно было найти 180 человек. По данным журналистов, билеты для группы купили на Украине. Стрелков подчеркнул, что этот человек ему незнаком.

Власти Белоруссии сообщили о задержании 33 российских граждан 29 июля. По их сведениям, все они работают на ЧВК. Следователи подозревает их в подготовке массовых беспорядков в стране.