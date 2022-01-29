Эксперт оценил вероятность начала новой пандемии на Земле

Новые пандемии в будущем не могут быть исключены, обычно они длятся от года до трех лет, случаясь раз примерно в 20 лет. С таким заявлением выступил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов.

«Пандемии в среднем длятся от одного года до трех лет. С какой частотой они могут встречаться? Никто не знает, это зависит от очень большого числа фактов, но в среднем раз в 15-20 лет происходит появление новой существенной формы заболевания», — сказал Семенов.

Эксперт отметил, что не исключены и другие пандемии респираторных вирусных инфекций. На текущий момент достаточно напряженная ситуация складывается с гриппом, который практически в любой момент может как-то измениться. Нельзя исключать вариант, что вдруг появится новый штамм, способный привести к настоящей пандемии. Тем более не до конца исчерпан эпидемический потенциал коронавирусов, добавило «РИА Новости».

По словам специалиста, существенной остается угроза распространения вирусов из-за того, что на Земле постепенно начинается глобальное потепление. В южные регионы продвигаются патогены, которые ранее не были актуальными для России. В том числе, гипотетическое появление комаров, которые могут переносить лихорадку Западного Нила, отметил Семенов. Он добавил, что опыт, который приобретен в борьбе с коронавирусом, может помочь человечеству бороться в последующими вызовами.