Эксперт оценил ситуацию на рынке жилья

Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов обсудил с Life ситуацию, которая сложилась на рынке жилья.

Нюхалов отметил, что на рынке жилья самая стабильная ситуация сохранится в массовом сегменте.

«Его в основном поддерживает новый вариант льготной ипотеки. Здесь сохранится покупательская активность, хотя темпы роста цен снизятся», — заметил собеседник издания.

По его словам, ожидается, что в московском регионе до конца года квартиры в новостройках стандарт- и комфорт-класса подорожают до 10%

«Поддержит массовый сегмент и семейная ипотека. Спрос благодаря этому вырастет не менее чем на 20% в этой категории. С ростом ключевой ставки продолжится повышение среднего процента по ипотеке, что охладит спрос в высоком сегменте», — добавил специалист.