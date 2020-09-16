Эксперт оценил планы по исследованию Венеры

«У нас действительно есть технологии. В свое время Венеру называли советской планетой, потому что мы туда первыми запустили космический аппарат, сделавший ценные фотографии», — напомнил специалист.

Он прокомментировал сообщение о том, что в атмосфере Венеры был найден газ фосфин, который может указывать на существование определенных форм жизни на планете.

По словам Галкина, на ней не может быть биологической жизни в тех формах, в которых мы представляем, поскольку температура на Венере более 500 градусов по Цельсию, а давление — около 100 атмосфер. В самой же атмосфере присутствуют аммиак, серная кислота и другие агрессивные вещества.

«Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», — написал глава NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.