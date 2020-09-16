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    16 сентября 2020, 18:25

    Эксперт оценил планы по исследованию Венеры

    Артур Блянихов

    Шеф-редактор телеканала «Культура», научный обозреватель Александр Галкин обсудил с «ПолитЭкспертом» планы «Роскосмоса» направить на Венеру собственную исследовательскую миссию.
    Эксперт оценил планы по исследованию Венеры

    «У нас действительно есть технологии. В свое время Венеру называли советской планетой, потому что мы туда первыми запустили космический аппарат, сделавший ценные фотографии», — напомнил специалист.

    Он прокомментировал сообщение о том, что в атмосфере Венеры был найден газ фосфин, который может указывать на существование определенных форм жизни на планете.

    По словам Галкина, на ней не может быть биологической жизни в тех формах, в которых мы представляем, поскольку температура на Венере более 500 градусов по Цельсию, а давление — около 100 атмосфер. В самой же атмосфере присутствуют аммиак, серная кислота и другие агрессивные вещества.

    «Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», — написал глава NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.

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