Эксперт оценил перспективы поставок вакцины от СОVID-19 за границу

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов рассказал о перспективах поставок российской вакцины против коронавирусной инфекции в другие страны.

Как он считает, потенциал у препарата есть, однако борьба за экспортные рынки простой не будет, информирует сайт «Комсомольская правда».

«Надо понимать, что рынок в известном смысле уже поделен, в том числе поделен в отношении вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. Целый ряд стран заключили своего рода фьючерсы на поставку соответствующих препаратов», — пояснил Беспалов.

Специалист заметил, что при этом государства финансируют разработку продукта, а также заключают контракты на будущую поставку. Вместе с тем нашу вакцину можно расценивать как «альтернативное решение». Эксперт уточнил, что Россия собирается одной из первых выйти на международный рынок с готовым препаратом. Именно это может сыграть положительную роль. Беспалов добавил, что ждать выхода вакцины на экспорт нужно будет несколько месяцев.