Эксперт оценил обещание достроить СП-2 в 2021 году

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков​​ Вячеслав Кулагин обсудил с порталом News.ru слова председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова о том, что уже в этом году строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено.

«Сама укладка трубы должна завершиться в ближайшие месяцы, ну, и дальше встает вопрос о сертификации и так далее», — заметил специалист.

По его словам, есть определенные геополитические риски, которые могут помешать достройке газопровода. Имеются в виду рестрикции со стороны Вашингтона, а также взаимодействие с партнерами из ЕС.

По мнению Кулагина, Штатам было бы проще, если бы строительство СП-2 было завершено поскорее.

«Потому что это немного избавило бы американскую администрацию от необходимости объяснять, почему они не могут этому помешать или принять какие-то действия», — добавил собеседник издания.