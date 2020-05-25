«Разработчики — тоже люди»: эксперт оценил надежность дистанционного голосования
Подобные государственные сервисы всегда делают надежно: у них серьезная архитектура в части безопасности и распределения мощностей. При входе в такую систему могут придумать дополнительные меры защиты, например, верификацию личности. Инструментов для этого существует много.
«Любая информационная система уязвима. Безусловно, всегда существуют риски, даже утечки данных от разработчиков», — пояснил специалист.
В пример он привел случаи, когда утечки данных происходили в государственных банках и других организациях. Зачастую они обусловлены человеческим фактором.
«Разработчики — тоже люди. <…> К сожалению, так устроена информационная безопасность, что мы о каждой уязвимости узнаем только после того, как инцидент возник. Каждому правилу предшествовал взлом и поиск уязвимости», — подчеркнул Лифшиц.
Первичный вопрос в этом случае — насколько быстро проблему смогут устранить. Это зависит от того, как хорошо сервисы адаптированы к поддержке. Если команда хорошая, то сделают все быстро.
Проблемы вмешательства хакеров в процесс голосования парламентарий не увидел. Он напомнил, что электронное голосование уже испытывали.
«Атаки на серверы, безусловно, будут. Но вопросы взлома и так далее, думаю, исключены. Система надежна — московские выборы это показали», — заметил эксперт.
Лифшиц обратил внимание на общее недоверие населения к электронным выборам и выборным институтам в целом. Скептическое отношение у людей возникает вместе с появлением подобных сервисов.
«Но это отношения власти и общества. Кибербезопасности они не касаются», — заключил член экспертного совета Госдумы.