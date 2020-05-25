В России разрешили голосовать дистанционно. Член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц рассказал «360», насколько такая система будет уязвимой.

Подобные государственные сервисы всегда делают надежно: у них серьезная архитектура в части безопасности и распределения мощностей. При входе в такую систему могут придумать дополнительные меры защиты, например, верификацию личности. Инструментов для этого существует много.

«Любая информационная система уязвима. Безусловно, всегда существуют риски, даже утечки данных от разработчиков», — пояснил специалист.

В пример он привел случаи, когда утечки данных происходили в государственных банках и других организациях. Зачастую они обусловлены человеческим фактором.

«Разработчики — тоже люди. <…> К сожалению, так устроена информационная безопасность, что мы о каждой уязвимости узнаем только после того, как инцидент возник. Каждому правилу предшествовал взлом и поиск уязвимости», — подчеркнул Лифшиц.

Первичный вопрос в этом случае — насколько быстро проблему смогут устранить. Это зависит от того, как хорошо сервисы адаптированы к поддержке. Если команда хорошая, то сделают все быстро.

Проблемы вмешательства хакеров в процесс голосования парламентарий не увидел. Он напомнил, что электронное голосование уже испытывали.

«Атаки на серверы, безусловно, будут. Но вопросы взлома и так далее, думаю, исключены. Система надежна — московские выборы это показали», — заметил эксперт.

Лифшиц обратил внимание на общее недоверие населения к электронным выборам и выборным институтам в целом. Скептическое отношение у людей возникает вместе с появлением подобных сервисов.

«Но это отношения власти и общества. Кибербезопасности они не касаются», — заключил член экспертного совета Госдумы.