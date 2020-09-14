Эксперт оценил идею выдавать права с 16 лет: рановато
Константин Юрков, автоэксперт, в интервью с сайтом телеканала «Звезда» прокомментировал предложение выдавать водительские права с 16 лет. Речь идет об управлении легковым автомобилем.
По словам специалиста, 16 лет — слишком рано, а вот совершеннолетие — оптимальный вариант.
«Я считаю, что в 16 лет немножко рановато. Видя, как ездит наша молодежь, многие из которых после получения прав думают, что они могут со всем справиться: и скорость превысить, и маневры резкие совершать, я считаю, что водительское удостоверение нужно выдавать людям более взрослым. С 18 лет — нормально», — пояснил автоэксперт.