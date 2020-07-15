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    15 июля 2020, 20:59

    Эксперт оценил идею сделать отель из СИЗО

    Артур Блянихов

    Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов обсудил с ИА Nation News задумку украинских чиновников сделать отель из Лукьяновского следственного изолятора.

    «Я не уверен, что людям будет комфортно в таких отелях с точки зрения психологии», — поделился специалист.

    Он заметил, что тюрьма — это специфическое место, учитывая решетки на окнах, запах и общую атмосферу. Не каждый сможет осилить подобное. Однако есть эксцентричные люди, которые таким образом захотят себя психологически растрясти.

    «Опять же — такие необычные места для отдыха требуют подготовки», — добавил собеседник информагентства.