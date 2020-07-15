Эксперт оценил идею сделать отель из СИЗО

«Я не уверен, что людям будет комфортно в таких отелях с точки зрения психологии», — поделился специалист.

Он заметил, что тюрьма — это специфическое место, учитывая решетки на окнах, запах и общую атмосферу. Не каждый сможет осилить подобное. Однако есть эксцентричные люди, которые таким образом захотят себя психологически растрясти.

«Опять же — такие необычные места для отдыха требуют подготовки», — добавил собеседник информагентства.