Эксперт оценил идею с ужесточением наказания для коллекторов

Президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» предложение лишать свободы на срок до 12 лет коллекторов, которые угрожают клиенту и применяют к нему насилие.

«А что сейчас мешает наказывать за угрозы, порчу имущества, нанесение вреда здоровью? Ведь все это есть в Уголовном кодексе. Что, маленький срок? Да нет, вроде как, по всем этим преступлениям», — заметил Мехтиев.

По его мнению, нужно работать не над очередным принятием новой инициативы, а исполнять то, что уже есть в действующем законодательстве. По его словам, страшна неминуемость наказания, страшна не кончина, а ее ожидание.

«Если есть уголовная ответственность за порчу имущества, за нанесение вреда здоровью, за угрозы, а сейчас это есть в Уголовном кодексе, то это должно быть сделано, а не очередное „давайте примем новый закон“», — добавил эксперт.