Эксперт оценил идею с увеличением акцизов на табак

«Странная фраза прозвучала, когда предлагали эти меры борьбы с повальным курением: „нужно спасать экономику России“. <…> Но мы, курильщики, спасаем ее уже семь лет подряд после принятия антитабачного закона в 2013 году», — обратил внимание Лоскутов.

Он напомнил, что в 2019 году впервые в стране сборы с курящего населения превысили сборы с пьющего. Специалист предположил, что с увеличением акциза в России удвоится нелегальный табачный рынок.

«И на борьбу с этим будет потрачено денег больше, чем будет собрано сейчас через слоновье увеличение», — цитирует специалиста «Царьград».