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    17 сентября 2020, 17:42

    Эксперт оценил идею с увеличением акцизов на табак

    Артур Блянихов

    Директор движения за права курильщиков Андрей Лоскутов обсудил с радио «Комсомольская правда» предложение повысить акцизы на табак.

    «Странная фраза прозвучала, когда предлагали эти меры борьбы с повальным курением: „нужно спасать экономику России“. <…> Но мы, курильщики, спасаем ее уже семь лет подряд после принятия антитабачного закона в 2013 году», — обратил внимание Лоскутов.

    Он напомнил, что в 2019 году впервые в стране сборы с курящего населения превысили сборы с пьющего. Специалист предположил, что с увеличением акциза в России удвоится нелегальный табачный рынок.

    «И на борьбу с этим будет потрачено денег больше, чем будет собрано сейчас через слоновье увеличение», — цитирует специалиста «Царьград».

    Новости SMI.FM