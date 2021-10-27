Эксперт оценил идею маркировать вредные продукты

Глава объединения профсоюзов «СОЦПРОФ», экс-депутат Сергей Вострецов в разговоре с РИА ФАН поддержал идею маркировать вредные продукты питания. По его словам, это сократит потребление таких продуктов.

«К примеру, посмотрим на состав чипсов. В продукте содержится соли в шесть раз выше нормы, а злоупотребление ей вредит вашему здоровью. То же и с газировкой, и с другой продукцией. Если человек будет видеть, что он берет продукты с пальмовым маслом или с превышением допустимой нормы соли, он сто раз подумает», — сказал он.

Ранее Владимир Путин поручил создать систему контроля за маркировкой продуктов. Речь идет о продуктах с повышенным содержанием соли или сахара, а также пальмового масла, пояснила «Политика сегодня».