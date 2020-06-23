Эксперт оценил идею «бесплатных» веранд в петербургских кафе

Власти Санкт-Петербурга разрешили рестораторам не платить арендную плату за использование веранд в своих заведениях. Такая мера должна помочь бизнесу остаться на плаву.

Эксперт считает, что данная мера поможет тем заведениям, которые находятся в проходных местах, например, на Невском проспекте. В этом случае мера действительно будет действенной, так как аренда стоит там дорого.

В спальных районах мера тоже поможет, но не так сильно. Заведения смогут работать и хоть что-то зарабатывать.

«В нынешней ситуации это вопрос того, работает бизнес или нет, он получает ноль или хоть что-то получает. А когда он хоть что-то получает, но и еще за это не платит, это действительно очень хорошо, это очень хорошая помощь, хороший проект», — поделился Шабанов.

По его словам, данная мера поможет рестораторам продержаться на плаву до полного открытия.