Эксперт оценил идею бесплатного проезда для многодетных семей

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с RT прокомментировал предложение сделать проезд в городском общественном транспорте бесплатным для многодетных семей. Он назвал инициативу гуманной и разумной.

«Однозначно отношусь позитивно. То есть эти люди будут экономить на проезде на транспорте. Это экономия, это повышение платежеспособности людей на продовольственные и непродовольственные товары», — сказал Остапкович.

Однако он добавил, что проблема может возникнуть в маленьких городах: их бюджет может не позволять дотировать бесплатный проезд.

Сделать общественный транспорт бесплатным для многодетных семей предложила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.