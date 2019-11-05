Эксперт отреагировал на закон о «военной тайне»

По мнению эксперта, понятие «тайны в области обороны» необходимо отделить от «государственной тайны». Он считает, что подобная детализация пойдет на пользу.

«Нынешнее определение гостайны не закрывает некоторые специфические моменты, имеющие отношение к обороне. Поэтому сейчас, в случае разглашения некоторых сведений — большое раздолье для адвокатов. Я думаю, выделение военной тайны облегчит сохранение наших секретов, до которых очень охочи страны Запада, да и не только Запада, особенно в последнее время, когда в России активизировалась разработка новейших вооружений», — отметил Василий Дандыкин.

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Ранее в Государственной думе оценили предложение о возвращении в законодательство понятия «военная тайна». По словам первого заместителя председателя Комитета Государственной думы РФ по обороне Александра Шерина, ввести понятие «военная тайна» необходимо. Он считает, что в России отсутствует также понятие «ответственность, о чем можно говорить, о чем нельзя, о чем можно публиковать фотографии, видео, информацию, а о чем нельзя».