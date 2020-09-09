Эксперт отреагировал на предложение маркировать российское пиво

«Вполне, я думаю, нормальное предложение — ввести какую дополнительную систему учета», — заметил специалист.

Он напомнил, что в свое время было предложено распространить на пиво те же требования по маркировке, что сегодня применяют к вину. Эксперт заметил, что в теневом обороте находится до половины продукции, поэтому этой сфере нужно более жесткое регулирование.