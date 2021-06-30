Эксперт отреагировал на появление американского эсминца в Черном море

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов обсудил с порталом News.ru появление американского эсминца ВМС USS Ross в Черном море возле Крыма.

«Я думаю, учитывая, как жестко Россия ответила и сыграла на обострение, когда британцы зашли в российские территориальные воды, то и Нидерланды, и США понимают, что обострять бессмысленно, — заметил специалист.

По его мнению, в данном случае не стоит рассуждать о Североатлантическом Альянсе, поскольку подобные решения принимает военно-морское командование государства. Пухов выразил уверенность, что случай с британским эсминцем Defender не повторится.