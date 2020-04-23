Эксперт отреагировал на обновление стандарта розлива крепкого алкоголя

«Любое ограничение свободы продажи алкоголя — по времени, по месту, по количеству точек — как правило, вызывает другую потребительскую реакцию, нежели которую ждут чиновники и депутаты», — заметил Дробиз.

По его словам, люди начинают покупать с запасом, а то и больше. А когда есть запас, то это приводит к росту потребления. Дробиз уточнил, что природа потребления спиртного в малой таре больше, нежели в других объемах. Он напомнил, что в кризисные годы люди начинают больше пить в одиночку, поэтому и покупают шкалики и чекушки.

«Просто весь объем перейдет на 0,5 литра, никакого снижения потребления, конечно, не будет. Для производителей есть определенные проблемы, им придется переналаживать линии», — отметил Дробиз.