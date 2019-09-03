Эксперт отметила необходимость разговаривать с молодежью на ее языке

Она объяснила, что в современном мире для молодых людей использование веб-технологий в организации общения — обыденные дело. Это новое средство для налаживания коммуникаций. Чтобы завоевать их доверие, с ними необходимо разговаривать на их языке, использовать социальные сети.

Булахова отметила, что люди, которые пользуются интернетом, склонны доверять информации, полученной ими из сети. Сознание молодых людей подвержено влиянию со стороны адептов новых идеологий. В связи с этим необходимо увеличивать количество позитивного контента и привлекать молодежь к большей активности.

«Уровень доверия к сведениям из сетевых источников у поколения Z выше, чем у старшего поколения. У „зетов“ более заметна потребность в самовыражении, высказывании своего мнения, утверждении „я“», — заявила член Совета молодежи.