Эксперт отметил плюсы маркировки домашних животных

Специалист напомнил, что не только кошки и собаки относятся к домашним животным, но также мелкий и крупный рогатый скот. Он обратил внимание на то, что благодаря маркировке можно будет отслеживать случаи заболевания животных и места, где они заражаются. Кроме того, по мнению специалиста, это должно привести к уменьшению количества бродячих животных.

«Многие боятся принятия законопроекта, полагая, что следующим этапом за маркировкой будет введение некоего условного налога на животных. Пока этого, естественно, не планируется», — выразил уверенность Кокотов.

Кинолог Евгений Цигельницкий пояснил, что безвозвратный улов поможет решить проблемы с бездомными животными.

«Есть другой способ — если мы этих собак будем ловить, стерилизовать за счет государственного бюджета и выпускать на улицу. Эта структура из трех членов: тот, кто выделяет деньги, тот, кто ловит, и тот, кто стерилизует», — указал Цигельницкий.

Он отметил, что эта структура не заинтересована в исчезновении собак, поскольку в этом случае все участники данной цепочки «должны пойти на биржу труда».