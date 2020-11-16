Эксперт отметил необходимость подключить правоохранителей к борьбе с телефонными мошенниками

Отмечается, что операторов связи могут обязать устанавливать системы по блокировке спама.

«Спам — это несколько другой вариант, когда вас беспокоят, начинают предлагать то, что вам не надо. С подобными звонками предлагается бороться», — пояснил собеседник издания.

Другой аспект — звонки с попыткой «развести» на деньги. Тут, по мнению Кускова, должны подключаться правоохранители. Он добавил, что от спама не получится избавится навсегда, поскольку для блокировки номера нужно несколько сотен обращений.