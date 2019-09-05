Эксперт отметил благоприятные погодные условия в РФ для развития плодоовощных культур

Куценко обратил внимание на отсутствие затяжных дождей и хорошие темпы уборки урожая. По словам специалиста, по сравнению с 2018 годом площадь посева увеличилась как в фермерских хозяйствах, так и в сельскохозяйственных организациях.

Также обращает на себя внимание и высокий уровень технического оснащения аграрного сектора. По мнению Куценко, все это стало результатом мер, которые приняло государство в лице Минсельхоза.

«Отмечу, что наша продукция является более конкурентной по сравнению с зарубежными аналогами не только по цене, но и по качеству, что может оценить любой потребитель», — сказал эксперт.