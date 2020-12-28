Эксперт опроверг слухи об упавших продажах шампанского

Он уточнил, что в этом году будет выпито даже больше таких напитков, чем в прошлом. Это связано с тем, что россияне оставались в стране большую часть года.

«Реальная цифра продаж шампанских и игристых вин в декабре колеблется от 8 до 10 миллиардов рублей. Точные цифры мы будем знать, когда подведут итоги в январе 2021», — заключил Дробиза.