Эксперт опроверг слухи об упавших продажах шампанского
Руководитель Центра изучения регионального и федерального рынков алкоголя Вадим Дробиза заявил, что информация об упавших продажах игристых вин неверна. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Он уточнил, что в этом году будет выпито даже больше таких напитков, чем в прошлом. Это связано с тем, что россияне оставались в стране большую часть года.
«Реальная цифра продаж шампанских и игристых вин в декабре колеблется от 8 до 10 миллиардов рублей. Точные цифры мы будем знать, когда подведут итоги в январе 2021», — заключил Дробиза.