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    28 декабря 2020, 14:42

    Эксперт опроверг слухи об упавших продажах шампанского

    Дарья Морозова

    Руководитель Центра изучения регионального и федерального рынков алкоголя Вадим Дробиза заявил, что информация об упавших продажах игристых вин неверна. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Он уточнил, что в этом году будет выпито даже больше таких напитков, чем в прошлом. Это связано с тем, что россияне оставались в стране большую часть года.

    «Реальная цифра продаж шампанских и игристых вин в декабре колеблется от 8 до 10 миллиардов рублей. Точные цифры мы будем знать, когда подведут итоги в январе 2021», — заключил Дробиза.