Эксперт: обвал спроса на авиаперевозки повлечет снижение цен

Гусаров заметил, что на фоне падения рубля многие откладывают поездки и не покупают ажиотажно билеты на весенне-летний сезон.

«Обвал спроса на авиаперевозки повлечет и снижение цен со стороны авиакомпаний, чтобы хоть что-то продать, хоть как-то привлечь», — отметил специалист.

Он обратил внимание на драматичную ситуацию, которая сложилась у многих компаний из-за эпидемии коронавируса. Им приходится продавать билеты за полцены или вовсе отдавать их бесплатно на какие-то внутренние рейсы, чтобы только туристы прилетели в страну.

«Я думаю, и нам этого не избежать», — подытожил собеседник информагентства.