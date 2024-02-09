09 февраля 2024, 14:40
Эксперт «Общество глухих» Шмелев: сурдоперевод нужен, потому что не все слабослышащие успевают читать субтитры
Не все слабослышашие люди способны быстро читать субтитры, поэтому важно дублировать для них информацию сурдопереводом. Об этом рассказал «Ридус» руководитель Медиа-группы ОООИ «Всероссийское общество глухих» Николай Шмелев.
Он дал ответ Илону Маску, который в соцсети задался вопросом, зачем нужны сурдопереводчики, если есть субтитры. Шмелев объяснил, что обучение слабослышащих имеет свои тонкости и нюансы. Поэтому многие испытывают сложности со скоростью чтения или просто имеют не очень большой словарный запас.
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«Некоторым нужно успеть и слово прочесть, и на экран посмотреть. Именно поэтому нельзя сказать, что всем глухим и слабослышащим людям одинаково хорошо доступны субтитры. Некоторых в этом случае выручит как раз перевод информации на жестовый язык», — добавил эксперт.
Илон Маск
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