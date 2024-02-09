Общество 09 февраля 2024, 14:40 Эксперт «Общество глухих» Шмелев: сурдоперевод нужен, потому что не все слабослышащие успевают читать субтитры

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Не все слабослышашие люди способны быстро читать субтитры, поэтому важно дублировать для них информацию сурдопереводом. Об этом рассказал «Ридус» руководитель Медиа-группы ОООИ «Всероссийское общество глухих» Николай Шмелев.

Он дал ответ Илону Маску, который в соцсети задался вопросом, зачем нужны сурдопереводчики, если есть субтитры. Шмелев объяснил, что обучение слабослышащих имеет свои тонкости и нюансы. Поэтому многие испытывают сложности со скоростью чтения или просто имеют не очень большой словарный запас.

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«Некоторым нужно успеть и слово прочесть, и на экран посмотреть. Именно поэтому нельзя сказать, что всем глухим и слабослышащим людям одинаково хорошо доступны субтитры. Некоторых в этом случае выручит как раз перевод информации на жестовый язык», — добавил эксперт.

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