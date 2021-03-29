Эксперт обозначил необходимость разработать противокоронавирусные вакцины для животных

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов обсудил с Общественной службой новостей предупреждение директора Института им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что на следующем этапе пандемии коронавирус перейдет к домашним и сельскохозяйственным животным.

Нетесов напомнил, что сообщения об инфицировании животных коронавирусом появились летом прошлого года. В частности, его нашли на зверофермах у норок. Из-за этого датские власти уничтожили всех норок на своих больших фермах. Специалист обратил внимание на то, что вирус способен вызывать заболевание и у многих других животных, таких как кошки и хорьки.

«В связи с этим необходимо разработать противокоронавирусные вакцины для этих животных. По моему мнению, срок создания такого препарата займет меньше времени, чем аналогичного для человека. Но пока трудно сказать, какая именно это будет вакцина. Желательно, чтобы она была дешевле в производстве, иначе это сильно „удорожит“ общение с животными», — объяснил Нетесов.